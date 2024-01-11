Упавший беспилотник повредил крышу здания в Воронежской области

Сегодня ночью, 11 января, украинский беспилотник упал на крышу здания в одном из населенных пунктов Воронежской области. Об этом стало известно из сообщения губернатора Александра Гусева в телеграм-канале.
Он уточнил, что БПЛА пробил кровлю нежилого здания. По счастью, никто из местных жителей не пострадал. После падения беспилотника возгорания не произошло. В данный момент на месте ЧП работают все оперативные службы.
— Ситуацию держу на личном контроле, — подчеркнул глава региона.
В 2024 году это уже вторая попытка обстрела Воронежской области со стороны Украины. Буквально днем ранее, 10 января, войска ПВО пресекли желание нацистского украинского режима совершить взрыв в регионе. В Минобороны РФ пояснили, что был уничтожен беспилотник самолетного типа. Произошло это днем, в 14.30. Пострадавших и повреждений не зафиксировали.
Напомним, в конце прошло года украинский режим совершал несколько попыток атаковать область. Так, 6 ноября силы ПВО уничтожили два БПЛА. Обошлось без разрушений и пострадавших. Сбивали БПЛА также 21 октября, 17 сентября в Новоусманском районе, 30 августа в Семилукском районе. Тогда устройство упало на сельский туалет.
Мощным было падение 9 июня. Тогда украинский БПЛА упал на балкон многоэтажки в Воронеже на улице Белинского. Кроме этого здания, были повреждены три частных дома и три человека получили легкие травмы.
Как вести себя при обнаружении подозрительного беспилотника, можно узнать здесь.