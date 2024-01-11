Упавший беспилотник повредил крышу здания в Воронежской области

В 2024 году это уже вторая попытка обстрела Воронежской области со стороны Украины. Буквально днем ранее, 10 января, войска ПВО пресекли желание нацистского украинского режима совершить взрыв в регионе. В Минобороны РФ пояснили, что был уничтожен беспилотник самолетного типа. Произошло это днем, в 14.30. Пострадавших и повреждений не зафиксировали.