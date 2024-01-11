Появились новые подробности автоаварии с гибелью молодого спортсмена из Башкирии

«Известно, что молодые люди 7 января приобрели автомобиль в Уфе. При возвращении домой в город Октябрьский “ВАЗ” заглох на 1394 км автодороги М-5 “Урал”, и они решили оставить транспорт на трассе. На следующий день автомобиль наладили и продолжили путь. Проехав около 40 км, они попали в ДТП. Со слов родителей погибшего девятиклассника, они не знали о приобретении машины. В тот роковой вечер несовершеннолетний сказал своим родителям, что будет ночевать у друга. По факту ДТП проводится проверка, назначено проведение ряда экспертиз», — прокомментировали в ведомстве.
Как информировал «Башинформ», сегодня в городе Октябрьском проходит прощание с 16-летним абсолютным чемпионом Всероссийских пляжных игр по воркауту, с самым сильным ребенком России.
Напомним, 7 января подросток, которому накануне исполнилось 16 лет, приобрел машину, а на следующий день на трассе не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовик Renault Premium. В машине с чемпионом ехал 14-летний подросток, он получил серьезные увечья. Ребят госпитализировали, но юный водитель скончался в реанимации. Его друг выжил, он находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.