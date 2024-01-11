Появились новые подробности автоаварии с гибелью молодого спортсмена из Башкирии

«Известно, что молодые люди 7 января приобрели автомобиль в Уфе. При возвращении домой в город Октябрьский “ВАЗ” заглох на 1394 км автодороги М-5 “Урал”, и они решили оставить транспорт на трассе. На следующий день автомобиль наладили и продолжили путь. Проехав около 40 км, они попали в ДТП. Со слов родителей погибшего девятиклассника, они не знали о приобретении машины. В тот роковой вечер несовершеннолетний сказал своим родителям, что будет ночевать у друга. По факту ДТП проводится проверка, назначено проведение ряда экспертиз», — прокомментировали в ведомстве.