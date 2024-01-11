В Пензенской области в ДТП с грузовиком погибли восемь человек

Трагедия произошла около 3.00 (по минскому времени) на федеральной автодороге М5 «Урал». Водитель минивэна двигался в сторону столицы и выехал по неизвестным причинам на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком Volvo.



По первоначальной информации, в результате ДТП погибли семь человек, но позже число жертв увеличилось до восьми. Информацию подтвердили в следственном управлении СК по региону.



«В машине скорой помощи скончался один пострадавший и еще один в тяжелом состоянии госпитализирован», — уточнили в пресс-службе СК.



Возбуждено уголовное дело по факту смерти восьми человек в результате ДТП.



На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.