Трагедия произошла около 3.00 (по минскому времени) на федеральной автодороге М5 «Урал». Водитель минивэна двигался в сторону столицы и выехал по неизвестным причинам на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком Volvo.
По первоначальной информации, в результате ДТП погибли семь человек, но позже число жертв увеличилось до восьми. Информацию подтвердили в следственном управлении СК по региону.
«В машине скорой помощи скончался один пострадавший и еще один в тяжелом состоянии госпитализирован», — уточнили в пресс-службе СК.
Возбуждено уголовное дело по факту смерти восьми человек в результате ДТП.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.
В Пензенской области в ДТП с грузовиком погибли восемь человек
11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пензенской области на трассе минивэн врезался в фуру, восемь человек погибли, двое пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Трагедия произошла около 3.00 (по минскому времени) на федеральной автодороге М5 «Урал». Водитель минивэна двигался в сторону столицы и выехал по неизвестным причинам на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком Volvo.