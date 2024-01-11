Дома на 8 улицах в Новосибирске начали подключать к отоплению после аварии

Подключение началось с 13 часов 11 января. В ближайшие часы, по информации энергетиков, тепло вернется в дома жителей улиц Широкая, Забалуева, Планировочная, Невельского, Колхидская, Фасадная, Халтурина, и жилмассива «Затон».