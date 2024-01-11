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Дома на 8 улицах в Новосибирске начали подключать к отоплению после аварии

Многоквартирные дома на 8 улицах в Новосибирске начали подключать к отоплению после аварии.
Источник: соцсети

Сообщение об этом было опубликовано в телеграмм-канале СГК.

Подключение началось с 13 часов 11 января. В ближайшие часы, по информации энергетиков, тепло вернется в дома жителей улиц Широкая, Забалуева, Планировочная, Невельского, Колхидская, Фасадная, Халтурина, и жилмассива «Затон».

Работа ведется совместно с управляющими компаниями, обслуживающими эти дома. Процесс подключения будет завершен к 15 часам.

Энергетики отмечают, что в некоторых домах уже появилось тепло и горячая вода.

Аварийно-восстановительные работы на теплотрассе продолжаются.

Ситуацию держат на контроле мэрия Новосибирска, областная прокуратура и региональное управление следственного комитета.

Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что следком возбудил уголовное дело из-за крупной коммунальной аварии в Новосибирске.

ЖКХ