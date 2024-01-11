В кафе на Уралмаше отравились около 200 человек, среди них большинство детей

Решением Орджоникидзевского районного суда деятельность заведения с 26 декабря была приостановлена на 45 суток по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе суда.



По данным издания, в кафе отравились ученики хореографического ансамбля «Клевер», 24 декабря они праздновали тогда наступающий Новый год. «Нас было 200 человек, примерно столько и отравились, только человек 15 хорошо себя чувствовали после ужина, но в то же время были семьи, которые забирали еду из кафе домой, и отравились их другие родственники. Дети пережили хуже, с высокой температурой, со скорыми и больницами», — рассказала порталу руководитель детского коллектива Валерия Сотникова.



Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, в заведении общепита были выявлены многочисленные нарушения, которые могли стать причиной возникновения заболеваний. «По результатам лабораторных исследований у заболевших обнаружен норовирус, среди персонала кафе обнаружены носители той же инфекции», — рассказали в ведомстве. В адрес индивидуального предпринимателя выдано предписание о проведении дополнительных мероприятий.



Напомним, ранее семь учеников екатеринбургской школы № 181 заразились острой кишечной инфекцией. Тогда один ребенок был госпитализирован, остальные проходили амбулаторное лечение.