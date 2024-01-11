Уголовное дело возбудили в отношении водителя, сбившего поэта Льва Рубинштейна в Москве

«В отношении водителя, сбившего Льва Рубинштейна на улице Образцова, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — сказал собеседник агентства.
ДТП произошло около 12:00 мск 8 января. Автомобиль Volkswagen сбил Рубинштейна на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавший помещен в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в крайне тяжелом состоянии. Ему проведена операция, врачи борются за его жизнь. Водитель с места происшествия не скрывался. За последний год за ним числится 19 нарушений правил дорожного движения.
Лев Рубинштейн — российский поэт, публицист, член Союза писателей.