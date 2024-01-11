Перебои с отоплением начались в свердловской Сосьве

Напомним, пожар в Сосьве бушевал 25 апреля на площади 9000 кв. м. Сотрудники МЧС смогли спасти от огня 1200 домов. Сгорело 110 строений. В пожаре погибли 62-летний Юрий Жилин и 90-летняя Тамара Алистратова, которые не смогли выбраться из своих горящих домов. Полностью сгорело ЛИУ № 23 ГУФСИН. Впервые в современной истории в экстремальной ситуации была проведена эвакуация целой колонии. Оттуда вывезли 213 заключенных, проходивших лечение, и 30 женщин из поселения — всего 243 человека. Спасли служебных собак из питомника. Всех заключенных-больных перевезли в ЛИУ № 51 в Нижний Тагил. К осени вместо сгоревших домов в поселке были отстроены новые.