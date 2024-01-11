В Петербурге задержали подозреваемого в похищении иконы «Всецарица»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 янв — РИА Новости. Подозреваемого в похищении иконы «Всецарица» с цепочками от прихожан из храма в Петербурге задержали возле одного из торговых центров города, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Накануне в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что икону «Всецарица» в серебряном окладе похитили из храма Тихвинской иконы Божией Матери на улице Софьи Ковалевской в Петербурге, ведется розыск злоумышленника. На иконе висело около двадцати цепочек — пожертвований прихожан. В поле зрения полиции попал мужчина, который провел в храме около 3 часов, а потом мог вынести икону в пакете.
«Полицейские оперативно сработали. Вчера, 10 января, возле одного из торговых центров на проспекте Культуры по подозрению в совершении кражи был задержан ранее судимый за совершение аналогичных преступлений 40-летний местный житель», — рассказала Волк в своем Telegram-канале.
Она пояснила, что целью похитителя были драгоценные украшения, а сама икона оказалась не нужна. «В ходе допроса подозреваемый указал место, куда её выбросил», — добавила Волк.
Икона Божией Матери «Всецарица» или по-гречески «Пантанасса» — почитаемый в мире образ Богородицы, много таких икон есть и в России. Оригинальная чудотворная икона «Пантанасса» XVII века хранится в Ватопедском монастыре горы Афон. Один из самых почитаемых в России списков (копий) — с 1995 года находится в Преображенском соборе Новоспасского монастыря Москвы. Как утверждают церковные источники, молитва перед образом «Всецарица» помогает исцелиться от рака.