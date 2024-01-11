В Петербурге задержали подозреваемого в похищении иконы «Всецарица»

Накануне в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что икону «Всецарица» в серебряном окладе похитили из храма Тихвинской иконы Божией Матери на улице Софьи Ковалевской в Петербурге, ведется розыск злоумышленника. На иконе висело около двадцати цепочек — пожертвований прихожан. В поле зрения полиции попал мужчина, который провел в храме около 3 часов, а потом мог вынести икону в пакете.