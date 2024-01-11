В Копейске цирковые верблюды остались привязанными на улице в 30-градусный мороз

Нарушение нормативов содержания цирковых животных в настоящее время — обычное дело, констатирует зоозащитник. Держать животных на привязи в условиях низких температур длительное время запрещено, даже, несмотря на то, что двугорбый верблюд за счет шерсти и жира в целом нормально адаптируется к холодам. На Южный Урал эти животные попадают из Казахстана, где зимы бывают ничуть не менее суровыми. Тем не менее, правила содержания никто не отменял. Животные должны быть как минимум под навесом, их нельзя привязывать — это ограничивает двигательную активность и не дает полноценно согреться. К сожалению, по мнению Карена Даллакяна, какая-то резонансная реакция на это происшествие вряд ли последует.