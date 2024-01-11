В Копейске цирковые верблюды остались привязанными на улице в 30-градусный мороз

Предновогодние дни и период каникул в Копейске отметился несколькими скандалами с участием цирковых животных. В расквартированном на окраине города цирке-шапито дикими воплями оглашали окрестности замерзающие в клетках львицы, а в соцсетях распространилось видео с привязанными на улице мерзнущими верблюдами. Чем закончились эти истории и как выживают зимой животные — совсем не родные, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» ветеринар, владелец приюта для диких животных «Спаси меня!» Карен Даллакян.
Символ области
Нарушение нормативов содержания цирковых животных в настоящее время — обычное дело, констатирует зоозащитник. Держать животных на привязи в условиях низких температур длительное время запрещено, даже, несмотря на то, что двугорбый верблюд за счет шерсти и жира в целом нормально адаптируется к холодам. На Южный Урал эти животные попадают из Казахстана, где зимы бывают ничуть не менее суровыми. Тем не менее, правила содержания никто не отменял. Животные должны быть как минимум под навесом, их нельзя привязывать — это ограничивает двигательную активность и не дает полноценно согреться. К сожалению, по мнению Карена Даллакяна, какая-то резонансная реакция на это происшествие вряд ли последует.
— Только во время выступлений верблюды находились под шатром, в относительных тепле и свободе движений. Это были праздники, нерабочие дни, гастроли этого цирка закончились, и скорее всего этот цирк уже оттуда уехал. Приедет проверка из надзорных органов — а их там уже нет, — сказал Карен Даллакян.
Закон, который защищает права цирковых животных, в России уже разработан, но в силу он вступит лишь с 1 января 2025 года. Это значит, что все нормы их содержания в ближайший год останутся прежними — со всеми соответствующими казусами и накладками. Сейчас челябинские зоозащитники работают над инициативой законодательно запретить гастроли передвижных цирков на региональном уровне в связи с большим количеством жалоб от населения. Как отметил Карен Даллакян, инициатива будет внесена на рассмотрение Законодательного собрания.
Влезли в долги ради прокурора
Другая резонансная история произошла в Копейске еще в середине декабря. Когда ударили 35-градусные морозы, местных жителей стали пугать дикие вопли: то выли запертые в небольшом фургоне львицы передвижного цирка, которых содержали в тесных клетках. Здесь надзорные органы успели среагировать по адресу: с проверкой зверинец посетили и Россельхознадзор, и прокуратура. При этом хозяева цирка еще и успели подготовиться к рейдам.
Как рассказывает Карен Даллакян, в преддверии прокурорской проверки владельцы цирка купили дополнительный трейлер. Для этого, по некоторым данным, им пришлось срочно занять 200 тысяч рублей. Также они освободили другой вагончик, львицам построили новую клетку — уже по всем нормативам, чтобы они могли там полноценно двигаться. В итоге проверка обернулась для хозяев цирковых животных лишь административным протоколом, где были зафиксированы мелкие нарушения. Им будет выписан штраф.
— По этой ситуации уже направлены депутатские запросы из Госдумы, будем следить, работать по ответам из надзорных органов, чтобы это безобразие закончилось, а виновные — наказаны, — заявил Карен Даллакян.