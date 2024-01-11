В Самарской области ограничено движение маршрутных автобусов

В Самарской области в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный боковой ветер, снегопад, ограниченная видимость) введено ограничение движения маршрутных транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров, а также организованные перевозки детей на автобусах по автомобильным дорогам региона в период с 15:00 11 января до 6:00 12 января (время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий).