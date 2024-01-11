Вместо красоты слепотой закончились уколы лже-косметолога под Волгоградом

Платными косметологическими услугами, не имея на то лицензии, промышляла 37-летняя женщина под Волгоградом. О незаконной деятельности дамы стало известно после того, как у жительницы Волжского после уколов красоты утратил зрительную функцию один глаз.
Как рассказали в СУ СКР Волгоградской области, подозреваемая провела обратившейся к ней жительнице города-спутника инвазивную процедуру для коррекции мимических морщин лба и межбровной области. После этого у пациентки перестал видеть один глаз.
Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных косметологических услуг. Следователи устанавливают все обстоятельства. В отношении действий лже-косметолога назначен ряд судебных экспертиз.