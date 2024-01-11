В Воронеже агрессивная женщина ограбила магазин и укусила покупательницу

Жуткое и необычное ограбление произошло в одном из сетевых магазинов в воронежском микрорайоне Шилово. О нем стало известно после того, как выложили фото в соцсетях.
По словам автора поста, в магазин на улице Острогожской зашла неизвестная женщина, набрала полный пакет продуктов и целенаправленно пошла к выходу, минуя кассу. Свидетелем сцены стала дочь пострадавшей.
Она рассказала, что мама решила ее остановить и отнять пакет, но та бросилась на женщину и укусила ее за руку.
— Благо, что мама была одета в плотную кофту, которая защитила ее от грязной слюны, но осталась сильная гематома, которая уже почти неделю не сходит. Прошу быть предельно осторожными. Берегите себя, — поделилась дочка пострадавшей.
В пресс-службе ГУ МВД по региону пояснили, что на основе мониторинга соцсетей этот случай был зарегистрирован правоохранителями. Сейчас проводится проверка.