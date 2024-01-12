Новый вид мошенничества зарегистрировали в Иркутской области

«Когда водитель подъехал к указанному дому, то дорогу ему перегородил шлагбаум. В тот момент с ним связалась “заказчица”. Собеседница предупредила, что ему поступит смс с кодом, который нужно продиктовать для проезда на придомовую территорию. Заявитель назвал женщине цифры, затем диалог прекратился», — уточнили в пресс-службе.