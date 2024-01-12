Новый вид мошенничества зарегистрировали в Иркутской области

Полицейские в Иркутской области зарегистрировали новый вид мошенничества. По информации правоохранителей, преступники похищают деньги у водителей под предлогом заказа такси. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
С заявлением в полицию обратился 51-летний таксист. Со слов мужчины, в приложении ему поступила заявка от незнакомки, которая указала адрес подачи машины к одному из закрытых дворов в Октябрьском округе Иркутска.
«Когда водитель подъехал к указанному дому, то дорогу ему перегородил шлагбаум. В тот момент с ним связалась “заказчица”. Собеседница предупредила, что ему поступит смс с кодом, который нужно продиктовать для проезда на придомовую территорию. Заявитель назвал женщине цифры, затем диалог прекратился», — уточнили в пресс-службе.
Через некоторое время с его электронного кошелька списали 15 тысяч рублей. Как рассказал потерпевший, еще несколько коллег пострадали аналогичным образом. Однако они не обращались в правоохранительные органы.
Полицейские завели уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (мошенничество). Оперативники устанавливают личность мошенницы.