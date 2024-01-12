В Новосибирске сотрудники полиции накрыли наркопритон

Его прямо в своей квартире организовала пара рецидивистов — 35-летний мужчина и 44-летняя женщина. Они за «дозу» предоставляли свою квартиру наркоманам для употребления запрещенных веществ. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.