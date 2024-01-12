В Новосибирске сотрудники полиции накрыли наркопритон

Его прямо в своей квартире организовала пара рецидивистов — 35-летний мужчина и 44-летняя женщина. Они за «дозу» предоставляли свою квартиру наркоманам для употребления запрещенных веществ. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Владельцев притона задержали полицейские при силовой поддержке спецподразделения «СОБР».
Оборудование для употребления наркотиков, обнаруженное оперативниками в ходе обыска в квартире, было так же изъято.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 232 УК РФ (содержание наркопритона группой лиц по предварительному сговору). Фигурантам грозит от 2 до 6 лет лишения свободы. Ведется следствия.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что под Новосибирском женщина устроила наркопритон в обмен на алкоголь.