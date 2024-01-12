Прокуратура проверяет обстоятельства ДТП с автобусом в Уфе

Вчера около восьми часов вечера на Бирском тракте 46-летняя женщина за рулем Volkswagen Golf при совершении обгона столкнулась с автобусом «ПАЗ Вектор». Автобус двигался по маршруту № 105 «Колхозный рынок — Верхний Изяк», в салоне находились семь пассажиров. По данным «Ъ-Уфа», автобус принадлежит «Башавтотрансу».



В результате аварии водитель автомобиля получила травмы, ее госпитализировали. Еще четыре пассажира автобуса были доставлены в медучреждение для обследования.