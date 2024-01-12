В Челябинске ищут нарушителей, поджигающих покрышки в подъездах

В социальных сетях появилось сообщение о поджоге неизвестными автомобильных покрышек в подъезде дома на улице Скульптора Головницкого. Двое в медицинских масках достали из микроавтобуса Mercedes автопокрышки, занесли их в подъезд и подожгли. Затем они пытались попасть в подъезды дома на улице 250-летия Челябинска, только жители им не открыли.
Также пожарным пришлось тушить горящие покрышки на восьмом этаже дома № 28 на улице 40-летия Победы.
— Для установления личностей поджигателей создана следственно-оперативная группа, сотрудники полиции принимают весь комплекс мер для их скорейшего задержания — детально анализируется имеющаяся в распоряжении сотрудников полиции информация, опрашиваются свидетели, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личностей и задержание злоумышленников, — сообщили в пресс-службе МВД Челябинской области.
Раскрытие дела и поимка хулиганов находится под контролем руководства регионального МВД.
В начале недели на 29-летнего жителя Копейска завели уголовное дело после того, как он поджёг автомобиль, припаркованный в Челябинске на улице Воровского. Мужчине грозят лишение свободы или принудительные работы сроком до пяти лет.