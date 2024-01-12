В Челябинске ищут нарушителей, поджигающих покрышки в подъездах

В социальных сетях появилось сообщение о поджоге неизвестными автомобильных покрышек в подъезде дома на улице Скульптора Головницкого. Двое в медицинских масках достали из микроавтобуса Mercedes автопокрышки, занесли их в подъезд и подожгли. Затем они пытались попасть в подъезды дома на улице 250-летия Челябинска, только жители им не открыли.