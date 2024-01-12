«Сам вызвал полицию и сдал оружие»: в кого целился охотник, подстреливший школьницу в лесу под Челябинском

История со странным ранением школьницы в лесу под Челябинском вызывает много вопросов. Как охотник попал в девушку, которая сидела в машине? В кого целился мужчина, что не заметил машину? Неужели ребята оказались на закрытой территории? Отвечаем на них вместе со специалистами.