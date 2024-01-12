«Сам вызвал полицию и сдал оружие»: в кого целился охотник, подстреливший школьницу в лесу под Челябинском

История со странным ранением школьницы в лесу под Челябинском вызывает много вопросов. Как охотник попал в девушку, которая сидела в машине? В кого целился мужчина, что не заметил машину? Неужели ребята оказались на закрытой территории? Отвечаем на них вместе со специалистами.
Вместо косули подстрелил школьницу
Около 11 вечера 9 января в лесу между поселками Высокий и Ленинский Сосновского района застряла машина. В ней сидели парень с девушкой. Машину в темноте не заметил 63-летний охотник.
— Мужчина охотился на косулю и выстрелил из ружья, оснащенного тепловизионным прибором. По словам охотника, пулю отрикошетило, — сообщили в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.
Пуля пробила обшивку машины и попала в поясницу 17-летней девушки, которая сидела на заднем сидении. Поняв, что что-то не так к машине подбежал и сам охотник.
— Обнаружив пострадавшую, мужчина оперативно оказал первую помощь и вызвал сотрудников полиции, рассказал им об инциденте и добровольно сдал свое оружие, — добавили в пресс-службе регионального министерства экологии.
В этой части леса находится Шершневское охотничье угодье. Охотничье хозяйство там ведет «Союз обществ охотников и рыболовов» Челябинской области. Там пока от комментариев воздержались. Но пообещали разобраться в ситуации.
Сейчас в отношении егеря возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Меру пресечения ему пока не избрали.
— С учетом тяжести причиненного вреда здоровью, возраста потерпевшей и иных установленных обстоятельств уголовное дело передано для дальнейшего расследования в Сосновский межрайонный следственный отдел, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета Челябинской области.
Что известно об охотнике
Такой неудачный выстрел сделал 63-летний южноуралец. Говорят, что на охоте он был не один, а с товарищем. Разрешение на охоту у них было.
— Гражданин вел охоту в установленные Правилами охоты Российской Федерации сроки и время, имел при себе необходимые разрешительные документы, — сообщили в пресс-службе министерства экологии области.
Также в ведомстве пообещали принять меры, но уже после того, как завершится следствие.
Что известно о пострадавшей
Лечат подстреленную 11-классницу в Челябинске. В тот же вечер ее доставили в больницу и передали хирургам.
— Нейрохирург вытащил пулю, спинной мозг не задет. Как будет восстанавливаться, станет известно через пару недель, когда спадет отек. Прогнозы пока не дают, но может восстановиться полностью, — сообщил источник КП-Челябинск.