В Омске отловили бездомных собак во дворе, где животные напали на 11-летнего мальчика

Как сообщает пресс-служба мэрии Омска, бригада отлова приехала во двор утром. Двух собак поймали гуманным способом. Обе особи были без клипсы. Третью пока разыскивают, чтобы изъять из двора. К.
«Заявок на отлов в этом году ещё не поступало, последний раз отлов безнадзорных животных проводился по этому адресу 8 декабря 2023 года», — добавили в пресс-службе.
Напомним, в соцсетях появилось видео, где три собаки подбегают на тропинке к ребенку. Он пытается от них убежать, но падает на спину. Почти сразу животных разгоняет подбежавший мужчина. Проверки по данному факту начали прокуратура и следственный комитет. По их итогам могут возбудить уголовное дело.