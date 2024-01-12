В Омске отловили бездомных собак во дворе, где животные напали на 11-летнего мальчика

Напомним, в соцсетях появилось видео, где три собаки подбегают на тропинке к ребенку. Он пытается от них убежать, но падает на спину. Почти сразу животных разгоняет подбежавший мужчина. Проверки по данному факту начали прокуратура и следственный комитет. По их итогам могут возбудить уголовное дело.