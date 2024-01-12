В Крыму 10 человек задержали за канал незаконной миграции: они привезли 50 иностранцев

В Крыму 10 человек задержали за организацию канала незаконной миграции в форме легализации иностранцев в России. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления ФСБ.
Сотрудники ведомства пресекли деятельность преступной группы, причастной к организации канала незаконной миграции.
— Задержаны два организатора незаконной миграции и 8 пособников, — говорится в сообщении.
Фигуранты организовали пребывание в Крыму более 50 выходцев из Средней Азии. Сообщники незаконно получали фиктивные разрешения на трудовую деятельность. Кроме того, члены ОПГ незаконно ставили иностранцев на миграционный учет. Они также обеспечивали иностранцев работой и жильем.
— В ходе обысков по местам проживания организаторов преступной группы и ее участников обнаружены денежные средства, бланки регистрации, патенты и иные фиктивные документы, — отметили в ФСБ.
Возбуждено 12 уголовных дел. Согласно законодательству, фигурантам грозит до семи лет лишения свободы. Кроме того, были заведены еще 57 уголовных дел о фиктивной постановке на миграционный учет.