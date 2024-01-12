В Крыму 10 человек задержали за канал незаконной миграции: они привезли 50 иностранцев

Фигуранты организовали пребывание в Крыму более 50 выходцев из Средней Азии. Сообщники незаконно получали фиктивные разрешения на трудовую деятельность. Кроме того, члены ОПГ незаконно ставили иностранцев на миграционный учет. Они также обеспечивали иностранцев работой и жильем.