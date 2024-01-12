Мигранты устроили драку на ножах у склада маркетплейса в Петербурге

Вечером 10 января у склада одного из маркетплейсов на Московском шоссе в Петербурге произошла массовая драка. Как пишут очевидцы в соцсетях, несколько мигрантов что-то не поделили между собой и устроили поножовщину. В итоге один из сотрудников оказался серьезно ранен и был госпитализирован в больницу.