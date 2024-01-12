Мигранты устроили драку на ножах у склада маркетплейса в Петербурге

Вечером 10 января у склада одного из маркетплейсов на Московском шоссе в Петербурге произошла массовая драка. Как пишут очевидцы в соцсетях, несколько мигрантов что-то не поделили между собой и устроили поножовщину. В итоге один из сотрудников оказался серьезно ранен и был госпитализирован в больницу.
— В полицию из медучреждения поступило сообщение о том, что к ним за помощью обратился 33-летний работник склада. Его госпитализировали с ножевым ранением грудной клетки в тяжелом состоянии, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Как рассказал пострадавший, на него с ножом напал знакомый, а затем скрылся на «Мазде». Полицейские быстро установили его местонахождение и задержали. На 35-летнего ранее судимого мужчину завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.