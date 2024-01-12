В поле под Волгоградом нашли окоченевшее тело мужчины

Страшную находку сделали жители Среднеахтубинского района, обнаружившие неподалеку от села Верхнепогромное окоченевшее тело неизвестного мужчины. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, это произошло 11 января. Очевидцы сообщили, что труп находился в 2,5 километра от дома № 38 на улице Мелиаораторов. Однако никто их местных жителей не смог опознать мужчину.