Российское генконсульство в Турции подтвердило гибель туристки в Кемере

«В телефонном разговоре с сотрудником Генконсульства России в Анталье представитель полиции города Кемер провинции Анталья подтвердил информацию о том, что в результате поисковых усилий в лесном массиве Кемера найдено тело пропавшей 4 января российской туристки 1983 года рождения. По его словам, обстоятельства гибели россиянки уточняются, проводятся следственные мероприятия», — сообщили в дипмиссии.
Более подробные сведения, касающиеся указанной трагедии, станут известны после получения официального ответа турецкой стороны на запрос ГК, отметили дипломаты.
«Генеральное консульство выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей, а также признательность турецкой стороне и волонтерам за оперативную организацию поисковых мероприятий», — резюмировали в дипмиссии.
Спасатели обнаружили в горах у турецкого курорта Кемер тело пропавшей 4 января российской туристки Надежды Ярыгиной, вероятнее всего, она сорвалась со скалы, сообщила ранее РИА Новости участвовавшая в поисках россиянка-волонтер.
Сорокалетняя Ярыгина 30 декабря прибыла в Турцию, а 8 января по окончании туристической поездки не явилась на рейс в Москву. По данным генконсульства РФ, 4 января она вышла на прогулку и в отель не вернулась. На связь с родственниками с этого времени она не выходила, ее телефон был недоступен. По данным СМИ, турецкие спасатели обнаружили в четверг на горе Чалыш телефон, принадлежащий пропавшей туристке. Ее ищут порядка 40 спасателей, в том числе в море.
Помимо спасателей турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и других органов, Ярыгину искали и русскоговорящие волонтеры.
В МВД Кировской области ранее сообщали, что ведомство выясняет обстоятельства исчезновения местной жительницы, заявление в органы подала ее мать.
Полиция турецкого курорта Кемер расследует исчезновение туристки, российские дипломаты контролируют ситуацию, сообщали ранее в генконсульстве РФ в Анталье.