Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Российское генконсульство в Турции подтвердило гибель туристки в Кемере

СТАМБУЛ, 12 янв — РИА Новости. Генконсульство РФ в Анталье подтвердило РИА Новости гибель пропавшей в районе турецкого курорта Кемер российской туристки, обстоятельства гибели женщины уточняются.
ap961468907821.jpg
Источник: AP 2023

«В телефонном разговоре с сотрудником Генконсульства России в Анталье представитель полиции города Кемер провинции Анталья подтвердил информацию о том, что в результате поисковых усилий в лесном массиве Кемера найдено тело пропавшей 4 января российской туристки 1983 года рождения. По его словам, обстоятельства гибели россиянки уточняются, проводятся следственные мероприятия», — сообщили в дипмиссии.

Более подробные сведения, касающиеся указанной трагедии, станут известны после получения официального ответа турецкой стороны на запрос ГК, отметили дипломаты.

«Генеральное консульство выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей, а также признательность турецкой стороне и волонтерам за оперативную организацию поисковых мероприятий», — резюмировали в дипмиссии.

Спасатели обнаружили в горах у турецкого курорта Кемер тело пропавшей 4 января российской туристки Надежды Ярыгиной, вероятнее всего, она сорвалась со скалы, сообщила ранее РИА Новости участвовавшая в поисках россиянка-волонтер.

Сорокалетняя Ярыгина 30 декабря прибыла в Турцию, а 8 января по окончании туристической поездки не явилась на рейс в Москву. По данным генконсульства РФ, 4 января она вышла на прогулку и в отель не вернулась. На связь с родственниками с этого времени она не выходила, ее телефон был недоступен. По данным СМИ, турецкие спасатели обнаружили в четверг на горе Чалыш телефон, принадлежащий пропавшей туристке. Ее ищут порядка 40 спасателей, в том числе в море.

Помимо спасателей турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и других органов, Ярыгину искали и русскоговорящие волонтеры.

В МВД Кировской области ранее сообщали, что ведомство выясняет обстоятельства исчезновения местной жительницы, заявление в органы подала ее мать.

Полиция турецкого курорта Кемер расследует исчезновение туристки, российские дипломаты контролируют ситуацию, сообщали ранее в генконсульстве РФ в Анталье.

несчастный случай