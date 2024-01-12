Российское генконсульство в Турции подтвердило гибель туристки в Кемере

Сорокалетняя Ярыгина 30 декабря прибыла в Турцию, а 8 января по окончании туристической поездки не явилась на рейс в Москву. По данным генконсульства РФ, 4 января она вышла на прогулку и в отель не вернулась. На связь с родственниками с этого времени она не выходила, ее телефон был недоступен. По данным СМИ, турецкие спасатели обнаружили в четверг на горе Чалыш телефон, принадлежащий пропавшей туристке. Ее ищут порядка 40 спасателей, в том числе в море.