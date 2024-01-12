В Волгограде иномарка вылетела с дороги в дерево

В Краснооктябрьском районе Волгограда 12 января произошло ДТП на проспекте Ленина. Около 11.00 27-летняя водитель на Renault Logan на участке между проспектом Ленина и улицей 39-й Гвардейской не справилась с управлением. Машина влетела в сугроб и врезалась в дерево, не задев других участников дорожного движения.