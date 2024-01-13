По предварительной информации, около 18.10 27-летний водитель автомобиля BMW, двигаясь по ул. Сторожевской, вблизи дома № 8 не предоставил преимущество и совершил наезд на 35-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с травмами доставлена в учреждение здравоохранения. На месте работают сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска и следственно-оперативная группа УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Столичная Госавтоинспекция напоминает, что при подъезде к пешеходному переходу водителям следует проявлять предельную внимательность и двигаться с такой скоростью, которая при необходимости позволила бы уступить дорогу уязвимым участникам дорожного движения.
Легковушка сбила женщину на пешеходном переходе в Минске
12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на ул. Сторожевской водитель машины сбил пешехода. Об этом сообщили БЕЛТА УГАИ ГУВД Мингогриполкома.
По предварительной информации, около 18.10 27-летний водитель автомобиля BMW, двигаясь по ул. Сторожевской, вблизи дома № 8 не предоставил преимущество и совершил наезд на 35-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с травмами доставлена в учреждение здравоохранения. На месте работают сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска и следственно-оперативная группа УГАИ ГУВД Мингорисполкома.