Легковушка сбила женщину на пешеходном переходе в Минске

По предварительной информации, около 18.10 27-летний водитель автомобиля BMW, двигаясь по ул. Сторожевской, вблизи дома № 8 не предоставил преимущество и совершил наезд на 35-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с травмами доставлена в учреждение здравоохранения. На месте работают сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска и следственно-оперативная группа УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Столичная Госавтоинспекция напоминает, что при подъезде к пешеходному переходу водителям следует проявлять предельную внимательность и двигаться с такой скоростью, которая при необходимости позволила бы уступить дорогу уязвимым участникам дорожного движения.