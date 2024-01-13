Машина полностью сгорела на трассе М-11 «Нева»

Около семи часов вечера на трассе М-11 «Нева» из Москвы в Петербург вспыхнул мощный пожар. Очевидцы сообщили о загоревшемся автомобиле на 672-м километре в дежурную часть. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе организации.