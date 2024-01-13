Машина полностью сгорела на трассе М-11 «Нева»

Около семи часов вечера на трассе М-11 «Нева» из Москвы в Петербург вспыхнул мощный пожар. Очевидцы сообщили о загоревшемся автомобиле на 672-м километре в дежурную часть. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
— В машине марки «Peugeot» сгорели сгораемые части. Меньше чем за час автомобиль удалось потушить, — уточнили в пресс-службе МЧС Петербурга.
К счастью, никто не пострадал. К борьбе с разъяренной стихией привлекли десять специалистов личного состава организации.
Ранее spb.kp.ru писала, что Смертельное ДТП из 66 машин на М-11 в Новгородской области произошло по вине пенсионера из «Черри». Из-за случившейся накануне трагедии правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и норм эксплуатации транспортных средств.