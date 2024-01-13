Хуситы атаковали танкер с российской нефтью

Информационный центр морских торговых операций Великобритании в свою очередь сообщил, что получил уведомления о падении ракеты в море примерно в 500 м (1600 футов) от корабля, расположенного примерно в 90 морских милях к юго-востоку от йеменского порта Аден. «Капитан сообщил о падении ракеты в воду на расстоянии 400−500 метров, за ней последовали три небольших судна», — говорится в консультативной записке центра. В ней сказано, что пострадавших или разрушений не было.