22 человека спасли пожарные из горящей многоэтажки в Иркутске

Ранним утром 13 января иркутским сотрудникам МЧС поступил сигнал о пожаре в многоэтажке по улице Бородино. Загорелась квартира на втором этаже, но черный густой дым быстро заполнил весь подъезд. Как выяснилось позже, при эвакуации хозяева не закрыли входную дверь. К прибытию спасателей самостоятельно покинули дом 27 человек. В помощи нуждались жители верхних этажей. По адресу прибыли три спецмашины.