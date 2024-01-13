22 человека спасли пожарные из горящей многоэтажки в Иркутске

Ранним утром 13 января иркутским сотрудникам МЧС поступил сигнал о пожаре в многоэтажке по улице Бородино. Загорелась квартира на втором этаже, но черный густой дым быстро заполнил весь подъезд. Как выяснилось позже, при эвакуации хозяева не закрыли входную дверь. К прибытию спасателей самостоятельно покинули дом 27 человек. В помощи нуждались жители верхних этажей. По адресу прибыли три спецмашины.
— На лестничных клетках 3 и 4 этажей температура была настолько большой, что пластиковые окна расплавились, и для удаления дыма пришлось выбивать стекла, — рассказал помощник начальника караула пожарно-спасательной части 1 Владимир Корнаков.
Пожарные приступили к работе внутри и снаружи здания. При помощи спасательных капюшонов на свежий воздух вывели 14 человек. В это время с балконов на автоколенчатом подъёмнике спустили еще 8 иркутян. Открытое пламя сбили меньше, чем за 20 минут.
К счастью, обошлось без пострадавших и погибших, отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. По предварительным данным экспертов, огонь начал распространяться от розетки, в которую был включен удлинитель. В результате случившегося огонь уничтожил вещи и мебель на площади 32 квадратных метров. Также копотью покрылись стены подъезда.
Напомним, ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что 40 дней назад на остановке «Лисиха» в Иркутске был убит 15-летний школьник. Егора зарезал пьяный незнакомец. Около 100 человек собрались на том самом месте с цветами, шариками и свечами, чтобы почтить память подростка.