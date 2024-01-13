В Узбекистан доставили тела 8 граждан, погибших в крупном ДТП в России

Ранее мы писали, что 11 января около 03:00 на трассе М-5 под Пензой произошло смертельное ДТП с участием грузовика Volvo и микроавтобуса JAC. В результате столкновения погибли 8 узбекистанцев, находившихся в минивэне.
В МЧС сообщили, что по поручению Шавката Мирзиёева была оперативно создана рабочая группа во главе с первым заместителем министра по чрезвычайным ситуациям, которая 12 января прибыла в Пензенскую область, где встретилась с руководителями ответственных ведомств Российской Федерации. После этого специальный военный борт, забрав тела сограждан, вылетел из Российской Федерации и 13 января в 06:50 приземлился в международном аэропорту «Ургенч» в Хорезмской области.
«В настоящее время местными властями ведутся подготовительные работы по проведению похорон. Еще 1 пострадавший в ДТП находится в больнице города Пензы, по завершении лечения он будет возвращен в Узбекистан», — говорится в сообщении МЧС.