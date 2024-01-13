Рыбаков унесло на льдине к середине озера Балхаш

Инцидент произошел 12 января в 17:00, спасатели добрались до места проведения аварийно-спасательных работ в 20:30.
«С помощью плавсредство спасены и доставлены на берег 3 рыбака, которые в результате откола льда оказались на льдине, далее были доставлены в поселок Торангылык», — сообщили в ДЧС Карагандинской области.
Также по пути следования к месту, спасатели обнаружили еще одного рыбака, который из-за трещин не мог добраться до берега. Спасенные в медицинской помощи не нуждались.
Региональный департамент по ЧС напоминил элементарные правила предосторожности во время нахождения на водоемах в зимний период:
безопасным для перехода является лед толщиной не менее 10 см; во время движения по льду следует обходить опасные места и участки, покрытие толстым слоем снега; при переходе водоема по льду следует пользоваться проложенными тропами, а при их отсутствии — убедиться в прочности льда; при переходе по льду группами необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5−6 метров и быть готовым оказать немедленную помощь терпящему бедствие; во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади и собираться большими группами. каждому рыболову необходимо иметь индивидуальное спасательное средство (жилет, пояс и др).
О всех фактах происшествий и ЧС звонить по телефонам 112 или (8−7212) 43−36−36, 43−37−37.
За прошедшие сутки на линию МЧС поступили 174 вызова, из них на пожары и случаи горения — 92. На поисковые, аварийно-спасательные и другие работы пришлось 82 вызова, при которых спасено и эвакуировано 19 человек.