Рыбаков унесло на льдине к середине озера Балхаш

безопасным для перехода является лед толщиной не менее 10 см; во время движения по льду следует обходить опасные места и участки, покрытие толстым слоем снега; при переходе водоема по льду следует пользоваться проложенными тропами, а при их отсутствии — убедиться в прочности льда; при переходе по льду группами необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5−6 метров и быть готовым оказать немедленную помощь терпящему бедствие; во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади и собираться большими группами. каждому рыболову необходимо иметь индивидуальное спасательное средство (жилет, пояс и др).