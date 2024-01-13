Суд арестовал собиравшего данные для спецслужб Польши россиянина

Накануне в ЦОС ФСБ России сообщили о задержании сотрудника режимного предприятия в Пензенской области за сотрудничество с польской спецслужбой. По версии следствия, россиянин установил и поддерживал сотрудничество с представителем спецслужб Польши для того, чтобы передавать сведения о деятельности предприятия в обмен на содействие в его выезде на постоянное место жительство за границу.