Задержанный в аэропорту Алматы мужчина оказался вором в законе

«После воровской сходки, проведенной в середине марта 2012 года на одном из островов греческого архипелага, в места лишения свободы были направлены “воровские прогоны” с именами пятерых новичков. Как стало известно ИА “Прайм Крайм”, тогда были коронованы: Ильгар, Бесо Туташвили, Дато Руставский, Пиро Тбилисский и Самар. По некоторым данным, подход к нему сделал известный грузинский “вор в законе” Важа Биганишвили, несколько лет проживающий в Казахстане. О том что криминальный авторитет с таким именем действительно известен казахстанской полиции, подтвердил в 2012 году занимавший тогда должность начальника Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД ЗКО Рауан Мусин», — сообщает Свидетель.kz.