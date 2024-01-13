Несмотря на установившуюся в регионе по-настоящему зимнюю погоду, в области остаются подтоплены талыми и паводковыми водами 51 жилой дом, семь подвалов, 74 подворья, 41 хозяйственная постройка, 8 участков дорог и 8 других зданий.
По данным мониторинга за 12 января, ликвидировано подтопление талыми водами одного подворья и одной хозпостройки в Светлогорском районе.
Спасатели подчеркивают: паводковая ситуация в регионе остается под контролем МЧС и коммунальных служб. Жизнеобеспечение населения не нарушено, пострадавших нет. Мониторинг гидрологической обстановки продолжается.
Более 50 жилых домов остаются подтопленными талыми и паводковыми водами в Гомельской области
13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области остаются подтопленными талыми и паводковыми водами более 50 жилых домов, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Несмотря на установившуюся в регионе по-настоящему зимнюю погоду, в области остаются подтоплены талыми и паводковыми водами 51 жилой дом, семь подвалов, 74 подворья, 41 хозяйственная постройка, 8 участков дорог и 8 других зданий.