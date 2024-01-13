Ветер затушил газовую печь: семейная пара погибла в своем доме в Волгоградской области

Трагедия случилась в Руднянском районе, где в селе Русская Бундевка в своем доме на улице Мелиораторской погибли пожилые супруги. Тела семейной пары обнаружили соседи, которые забили тревогу после того, как 63-летний муж и 59-летняя жена четверо суток не показывались на улице, сообщила сайту volgograd.kp.ru официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.
— Тела обнаружил сосед, который решил их проведать, — рассказала Дарья Буянова.
Причиной смерти могло стать отравление бытовым газом. Топили частный дом при помощи печи с прямой тягой и газовой форсункой без автоматического отключения. Когда тела погибших супругов обнаружили, кран подачи газа был открыт, но печь не горела. Огонь мог задуть сильный ветер. Сейчас следователи проводят проверку всех обстоятельств трагедии.