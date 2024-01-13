Ветер затушил газовую печь: семейная пара погибла в своем доме в Волгоградской области

Трагедия случилась в Руднянском районе, где в селе Русская Бундевка в своем доме на улице Мелиораторской погибли пожилые супруги. Тела семейной пары обнаружили соседи, которые забили тревогу после того, как 63-летний муж и 59-летняя жена четверо суток не показывались на улице, сообщила сайту volgograd.kp.ru официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.