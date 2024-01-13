Wildberries в Шушарах продолжает гореть. Пожарные работают по второму номеру сложности

В Wildberries сообщили, что в начале пожара на складе находились 1,2 тысячи человек, все успели покинуть здание. Один из сотрудников показал, что не все торопились оказаться на улице, даже когда огонь «облизывал» крышу. В МЧС сообщали об эвакуации 350 человек.