Wildberries в Шушарах продолжает гореть. Пожарные работают по второму номеру сложности

Пожарные больше десяти часов ведут борьбу с огнём в складском комплексе Wildberries в Пушкинском районе Петербурга. К вечеру 13 января там всё ещё горит.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, к 17:30 ранг пожара на Московском шоссе понижен до второго из пяти номеров сложности. В завалах горят 4 тысячи квадратных метров. На месте продолжают работать без малого 270 пожарных.
Склад Wildberries загорелся в восьмом часу утра. Площадь возгорания росла стремительно. К приезду первых подразделений полыхали тысяча «квадратов» зоны погрузки и разгрузки. Через некоторое время площадь выросла до 50 тысяч квадратных метров.
Остановить распространение огня удалось на 70 тысячах квадратов. Это большая часть складского комплекса, который, как заявили в Госстройнадзоре, работал без разрешения на ввод в эксплуатацию.
Кровля здания обрушилась на площади в 40 тысяч квадратных метров. По данным МЧС, пострадавших и погибших нет.
В Wildberries сообщили, что в начале пожара на складе находились 1,2 тысячи человек, все успели покинуть здание. Один из сотрудников показал, что не все торопились оказаться на улице, даже когда огонь «облизывал» крышу. В МЧС сообщали об эвакуации 350 человек.
О том, как сотрудники спасались от пожара, рассказываем здесь. В пресс-службе интернет-магазина уточнили, что загоревшийся склад был в Wildberries одним из крупнейших на Северо-Западе. Пожар, как заверяют, работу компании не остановит.