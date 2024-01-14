Пропавшего рыбака разыскивают в Тайшетском районе

Группа спасателей ведёт поиски мужчины в Тайшетском районе. Известно, что житель посёлка Венгерка 1 января выехал вверх по течению реки Туманшет к устью реки Тегур на рыбалку и до настоящего времени не вернулся, не вышел на связь. Расстояние от посёлка до предполагаемого места нахождения рыбака — около 100 км. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.