Пропавшего рыбака разыскивают в Тайшетском районе

Группа спасателей ведёт поиски мужчины в Тайшетском районе. Известно, что житель посёлка Венгерка 1 января выехал вверх по течению реки Туманшет к устью реки Тегур на рыбалку и до настоящего времени не вернулся, не вышел на связь. Расстояние от посёлка до предполагаемого места нахождения рыбака — около 100 км. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.
Днем 12 января спасатели на плавсредстве «Пиранья — 4» прошли примерно 25 км и остановились на ночлег у ручья Краснояров. Из-за сильной наледи дальнейшее продвижение было затруднено. Поэтому 13 января на место направили дополнительную группу на снегоходах. Совместно спасатели преодолели ещё 45 км.
Сегодня поисковые работы продолжаются.