Осужденный экс-мэр Владивостока Гуменюк уехал на СВО, сообщил источник

В январе 2023 года Ленинский районный суд Владивостока приговорил экс-мэра к 16,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 150 миллионов рублей. По версии следствия, Гуменюк, будучи директором ГБУ «Хозяйственное управление администрации края», получил от директора нескольких стройфирм взятки на 6,9 миллиона рублей, а на посту мэра — еще 31,2 миллиона рублей от этого же знакомого, который выступал в качестве посредника от представителей похоронного МБУ «Некрополь», за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг.