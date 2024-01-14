Осужденный экс-мэр Владивостока Гуменюк уехал на СВО, сообщил источник

«Уехал (в зону СВО. — Прим. ред.)», — сказал собеседник агентства.
Впервые информация о том, что Гуменюк отправился на спецоперацию, появилась в соцсетях в ноябре 2023 года. Тогда в ГУФСИН РИА Новости опровергли эти данные.
Теперь в региональном ГУФСИН агентству сообщили, что не комментируют эту тему. Комментарием защиты Гуменюка РИА Новости пока не располагает.
В январе 2023 года Ленинский районный суд Владивостока приговорил экс-мэра к 16,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 150 миллионов рублей. По версии следствия, Гуменюк, будучи директором ГБУ «Хозяйственное управление администрации края», получил от директора нескольких стройфирм взятки на 6,9 миллиона рублей, а на посту мэра — еще 31,2 миллиона рублей от этого же знакомого, который выступал в качестве посредника от представителей похоронного МБУ «Некрополь», за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг.
Вину бывший глава города отрицал, заявляя, что его оклеветали. В мае приговор был смягчен до 12 лет, а размер штрафа — до 140 миллионов рублей. В октябре суд прекратил производство по еще одному уголовному делу в отношении Гуменюка в связи с истечением срока давности.