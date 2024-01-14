ЧП с автобусом в Павлодарской области: опасность схода грунта сохраняется, сообщили в ДЧС

«13 января спасателями ОСО ДЧС Павлодарской области дополнительно был осуществлен спуск ко дну обвала для определения схода грунта и горной породы к местонахождению автобуса. Опасность схода грунта сохраняется», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что тяжелая техника работает круглосуточно. Всего с начала работ вывезено более 150 тыс. тонн грунта и горной породы.
ЧП на территории АО «Майкаинзолото»
Напомним, ночью 4 января в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО «Майкаинзолото» в образовавшийся котлован рухнул автобус с пассажирами. По предварительным данным, глубина обвала составила 150 метров, ширина — полкилометра, а длина — 150−200 метров. В упавшем автобусе находилось четверо человек: 3 спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб и 1 водитель. Позже появилась информация, что в песке обнаружены тела двух человек.
Аким Павлодарской области Асаин Байханов сообщил, что погибли Саркыт Бердіқан и Олег Тышкевич. Пока остальных людей и сам автобус не нашли. Глава региона поделился кадрами с места происшествия. 5 января стало известно, что уголовное дело возбудили после падения автобуса с людьми в котлован возле шахты на территории АО «Майкаинзолото» в Павлодарской области. В МЧС поделились, как идут поиски автобуса.
Также стало известно, куда направлялся автобус со спасателями. 7 января появилась информация об установлении возможного местонахождения автобуса. В МЧС сообщили, что поисково-спасательные работы на месте падения автобуса с людьми в Павлодарской области продолжаются в круглосуточном режиме.
В начале недели глава МЧС рассказал, как обстоит ситуация с работами по поднятию провалившегося под землю автобуса возле шахты в Павлодарской области. По словам министра, достать автобус будет нелегко. На этой неделе дополнительную технику пригнали на территорию АО «Майкаинзолото».