ЧП с автобусом в Павлодарской области: опасность схода грунта сохраняется, сообщили в ДЧС

Аким Павлодарской области Асаин Байханов сообщил, что погибли Саркыт Бердіқан и Олег Тышкевич. Пока остальных людей и сам автобус не нашли. Глава региона поделился кадрами с места происшествия. 5 января стало известно, что уголовное дело возбудили после падения автобуса с людьми в котлован возле шахты на территории АО «Майкаинзолото» в Павлодарской области. В МЧС поделились, как идут поиски автобуса.