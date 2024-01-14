«До 2000 рублей воровала за раз». Бухгалтер годами обворовывал ипэшника, на которого работала в Гродно

Бухгалтер годами обворовывала своего работодателя, сообщили в пресс-службе МВД.
Правоохранители обвиняют в хищениях бухгалтера из Минска, которая сотрудничала с гродненским индивидуальным предпринимателем и при этом воровала у него деньги. В течение нескольких лет 44-летняя минчанка отправляла себе деньги со счета ипэшника. Однако сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями Гродненщины вывели ее на чистую воду.
Так, имея электронный ключ, бухгалтер регулярно списывала со счета клиента суммы до 2000 белорусских рублей за раз. Деньги мошенница тратила на себя, а списания прикрывала, оформляя фиктивные займы. Получалось, что работодатель якобы давал ей разрешение на заем денежных средств, но на самом деле и не догадывался о подобных махинациях.
— За три года фигуранта украла у работодателя 88 тысяч белорусских рублей, — указали в пресс-службе.