«До 2000 рублей воровала за раз». Бухгалтер годами обворовывал ипэшника, на которого работала в Гродно

Правоохранители обвиняют в хищениях бухгалтера из Минска, которая сотрудничала с гродненским индивидуальным предпринимателем и при этом воровала у него деньги. В течение нескольких лет 44-летняя минчанка отправляла себе деньги со счета ипэшника. Однако сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями Гродненщины вывели ее на чистую воду.