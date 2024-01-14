Прокуратура проводит проверку после задержки рейса Казань — Хургада

Татарстанская транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров авиарейса Казань — Хургада, вылет которого задержали до 15.00 14 января 2024 года. По предварительным данным, причиной задержки стало позднее прибытие воздушного судна из другого рейса.
Рейс №WZ 3029 авиакомпании «Red Wings» должен был вылететь из Казани в Хургаду в 8.40, но из-за задержки отправился только в 15.00, то есть он задержался почти на 6 часов. На борту находилось 412 пассажиров.
Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехал заместитель транспортного прокурора Татарстана. Пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.