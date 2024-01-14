Прокуратура расследует смерть ребенка в детском саду в Казани

Прокуратура выясняет обстоятельства смерти девочки в казанском детском саду, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Трагедия произошла 12 января. Около полудня воспитанники были уложены спать, но одна из девочек не проснулась. В 15:10, когда воспитатели начали будить детей, стало ясно, что малышка не подает признаков жизни. Сотрудники дошкольного учреждения незамедлительно вызвали скорую помощь, но, к сожалению, фельдшеры констатировали смерть ребенка.
Прокурор Ново-Савиновского района Казани Антон Чураков лично выехал на место происшествия. Сейчас прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства в сфере образования, в частности, обеспечения должного уровня присмотра и ухода за воспитанниками детсада.
Ранее в Нижнекамске водитель «КАМАЗа» проехал на красный и сбил ребенка. Все произошло на пр. Вахитова.