Прокуратура расследует смерть ребенка в детском саду в Казани

Трагедия произошла 12 января. Около полудня воспитанники были уложены спать, но одна из девочек не проснулась. В 15:10, когда воспитатели начали будить детей, стало ясно, что малышка не подает признаков жизни. Сотрудники дошкольного учреждения незамедлительно вызвали скорую помощь, но, к сожалению, фельдшеры констатировали смерть ребенка.