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15 белорусов-дальнобойщиков спасены из снежных заносов в Казахстане

МЧС Казахстана сообщило о спасении 15 белорусов из снежных заносов.
Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что в Казахстане из снежных заносов спасли 15 белорусов. Об этом сообщили в МЧС Казахстана.

Отмечается, что Жетысуской области страны, где в последние бушует непогода, сотрудники МЧС спасают людей, оказавшихся в снежных заносах. Спасатели помогли 39 людям.

Так, на автодороге республиканского значения Ушарал-Достык в снежном плену за последние дни оказались 49 автомобилей, в том числе 42 грузовика.

— В течение 12 и 13 января из снежных заносов на станции Достык и Коктума эвакуированы 39 человек, из них 15 граждан Беларуси, — прокомментировали в пресс-службе.

При этом в МЧС уточнили, что еще 15 водителей отказались от эвакуации и остались в своих машинах, заявив, что запасов еды и топлива у них хватит на неделю.