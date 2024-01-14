15 белорусов-дальнобойщиков спасены из снежных заносов в Казахстане

Стало известно, что в Казахстане из снежных заносов спасли 15 белорусов. Об этом сообщили в МЧС Казахстана.
Отмечается, что Жетысуской области страны, где в последние бушует непогода, сотрудники МЧС спасают людей, оказавшихся в снежных заносах. Спасатели помогли 39 людям.
Так, на автодороге республиканского значения Ушарал-Достык в снежном плену за последние дни оказались 49 автомобилей, в том числе 42 грузовика.
— В течение 12 и 13 января из снежных заносов на станции Достык и Коктума эвакуированы 39 человек, из них 15 граждан Беларуси, — прокомментировали в пресс-службе.
При этом в МЧС уточнили, что еще 15 водителей отказались от эвакуации и остались в своих машинах, заявив, что запасов еды и топлива у них хватит на неделю.