Wildberries продолжает поиски 16 сотрудников сгоревшего в Петербурге склада

Пожар на складе онлайн-ретейлера в поселке Шушары в Санкт-Петербурге произошел 13 января. В сообщении пресс-службы Wildberries отмечается, что в 07:20 мск в тот день на складе находились 1,2 тыс. человек. Данные о пострадавших не поступали. Следственный комитет по факту пожара возбудил уголовное дело по статье 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).