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СК возбудил дело о злоупотреблении полномочиями в связи с пожаром на складе Wildberries

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями возбуждено в связи с пожаром на складе Wildberries в поселке Шушары.

Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

«Следственным отделом по Пушкинскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу по поручению председателя СК России в связи с пожаром в поселке Шушары возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями)», — сказано в сообщении.

По данным следствия, в результате злоупотребления полномочиями неустановленными лицами, выполняющими управленческие функции, связанные с соблюдением правил противопожарной безопасности на складе Wilberries, 13 января произошел пожар, вследствие чего обрушилось здание склада, а также уничтожены хранившиеся на нем товары.

СК
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