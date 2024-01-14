СК возбудил дело о злоупотреблении полномочиями в связи с пожаром на складе Wildberries

Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
«Следственным отделом по Пушкинскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу по поручению председателя СК России в связи с пожаром в поселке Шушары возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями)», — сказано в сообщении.
По данным следствия, в результате злоупотребления полномочиями неустановленными лицами, выполняющими управленческие функции, связанные с соблюдением правил противопожарной безопасности на складе Wilberries, 13 января произошел пожар, вследствие чего обрушилось здание склада, а также уничтожены хранившиеся на нем товары.