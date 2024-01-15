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В ДТП на ЕКАД под Екатеринбургом пострадали дедушка и внучка

На 44-м километре ЕКАД 14 января столкнулись Lada Granta и Chevrolet Lacetti. В ДТП пострадали 14-летняя девочка и ее 72-летний дедушка, которые ехали в Chevrolet. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по Свердловской области.

«В аварии пострадали водитель и пассажир Chevrolet. Пенсионер и его внучка ехали в Екатеринбург. Пострадавших госпитализировали», — передает портал E1.RU со ссылкой на информацию Госавтоинспекции.

По данным ГИБДД, автомобилем Lada управлял 35-летний житель Верхней Пышмы. На момент аварии он был трезвым. Водитель Lada рассказал, что пытался уйти от столкновения со встречной машиной Mercedes. Однако в результате он допустил столкновение с Chevrolet, в котором были дедушка и внучка, отметили в Госавтоинспекции.