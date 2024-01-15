В ДТП на ЕКАД под Екатеринбургом пострадали дедушка и внучка

По данным ГИБДД, автомобилем Lada управлял 35-летний житель Верхней Пышмы. На момент аварии он был трезвым. Водитель Lada рассказал, что пытался уйти от столкновения со встречной машиной Mercedes. Однако в результате он допустил столкновение с Chevrolet, в котором были дедушка и внучка, отметили в Госавтоинспекции.