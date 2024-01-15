Красноярец пошел отдавать найденные ключи, но не удержался и украл телевизор

Еще летом прошлого года жительница Красноярска написала заявление о краже — кто-то вынес из ее квартиры телевизор, пока хозяйки не было дома. Вора удалось найти. Как оказалось, зашел он в дом благодаря потерянным ключам.
«Разгружая строительный материалы в одном из домов Советского района, парень немного устал и присел отдохнуть на матрасы, которые лежали на улице. Там-то его взор и упал на бесхозные сумки. Заглянув внутрь, мужчина обнаружил корреспонденцию с адресом и связку ключей. Через несколько дней совесть замучила молодого человека и он решил совершить благородное дело — вернуть найденное», — рассказывают в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.
Красноярец сам ключами открыл дверь, зашел внутрь и, видя, что никого дома нет, забрал телевизор и ушел. Украденное он продал таксисту за 2 тысячи рублей.
За кражу на молодого человека завели уголовное дело. По статье ему грозит до 6 лет тюрьмы.