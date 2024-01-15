Красноярец пошел отдавать найденные ключи, но не удержался и украл телевизор

«Разгружая строительный материалы в одном из домов Советского района, парень немного устал и присел отдохнуть на матрасы, которые лежали на улице. Там-то его взор и упал на бесхозные сумки. Заглянув внутрь, мужчина обнаружил корреспонденцию с адресом и связку ключей. Через несколько дней совесть замучила молодого человека и он решил совершить благородное дело — вернуть найденное», — рассказывают в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.