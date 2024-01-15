Бастрыкин поручил расследовать массовую драку в кафе в Башкирии

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства массовой драки, произошедшей в Кумертау в кафе «Папа-гриль». Несмотря на то, что инцидент произошел в декабре, уголовное дело до сих пор не возбудили.