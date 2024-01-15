17-летний водитель устроил разборки с пистолетом и погоней в Красноярске

Разборки между двумя группами молодых людей произошли 14 января рано утром. В дежурную часть поступило сообщение, что ехавшие на тонированной «Ладе Приоре» парни повредили заднее и боковое стекла автомобиля «Хонда Фит». После этого водитель иномарки попытался уехать, но второй поехал за ним. Кроме того, со слов очевидцев, во время движения были слышны хлопки.