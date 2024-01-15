17-летний водитель устроил разборки с пистолетом и погоней в Красноярске

Выяснилось, что один из них был несовершеннолетним и применил пневматический пистолет.
Разборки между двумя группами молодых людей произошли 14 января рано утром. В дежурную часть поступило сообщение, что ехавшие на тонированной «Ладе Приоре» парни повредили заднее и боковое стекла автомобиля «Хонда Фит». После этого водитель иномарки попытался уехать, но второй поехал за ним. Кроме того, со слов очевидцев, во время движения были слышны хлопки.
«Предварительно установлено, что между двумя молодыми людьми в ходе переписки в социальной сети возник конфликт. Чтобы выяснить отношения, парни договорились встретиться на улице Парашютной. В результате потасовки один из участников разбил заднее стекло иностранного автомобиля тяжелым предметом, а также боковое стекло рукояткой пневматического пистолета. В настоящее время оружие изъято и направлено на экспертизу, информация о стрельбе проверяется», — рассказали в МВД.
Также выяснилось, что «Лада» тонирована с нарушениями. За это, а также езду без прав и страховки на несовершеннолетнего водителя составили административные материалы по части 1 статьи 12.7, части 1 статьи 12.37 и части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ. Автомобиль помещен на спецстоянку.
«Все участники конфликта установлены и опрошены. Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства произошедшего», — рассказали в ведомстве.