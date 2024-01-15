Правда о Лизе: стали известны новые факты случившегося

«Александр Пылаев — отец моей погибшей дочери, мой бывший муж. Мы с этим человеком развелись давно, когда Лизе был годик. Когда он приехал в больницу, куда мы доставили Лизу 12 мая 2019 года, то даже не стал спрашивать, что произошло: тут же налетел с обвинениями в мой адрес, в адрес моей семьи. Стал драться и кричать жуткие вещи: “Я вас убью, я вас уничтожу, я вас посажу”. А наутро, еще не похоронив своего ребенка, он начал подключать СМИ. Я была не в состоянии публично переживать свое горе. Я себя чувствовала крайне плохо. За этот год врачи поддерживали и спасали меня неоднократно. И в таком состоянии мне нужно было оправдываться? Защищаться? Перед человеком, который поливает меня грязью? Но ради чего? Мы находились в состоянии глубокого шока. Нам просто было не до этого. Не до каких-либо выступлений для СМИ. Мало того, что Пылаев не дал по-человечески похоронить ребенка, мало, что я проживаю это горе, так он еще постоянно атакует мою семью. Я сражаюсь и защищаюсь непонятно от чего. Никому не пожелала бы такое пройти».