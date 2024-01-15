Новосибирцы пятые сутки живут без отопления: «12 градусов с обогревателем»

«Из ряда домов в СГК начали поступать жалобы на то, что отдельные стояки все еще не работают, в результате не во всех комнатах есть тепло. В этих случаях требуются дополнительные перезапуски — до тех пор, пока проблема не будет решена. Мастера УК сейчас работают вместе со специалистами СГК. Задействована вся необходимая спецтехника», — поясняют в СГК.