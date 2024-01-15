Новосибирцы пятые сутки живут без отопления: «12 градусов с обогревателем»

«Сегодня 15 января, батарея ледяная. В квартире работает обогреватель. С ним температура воздуха комнате нагревается до 12 градусов. В другой комнате едва тепло, температура 18 градусов. Мы собираемся все вместе в теплой комнате, так выживаем в морозы», — рассказала Анна К.
По словам горожанки, отопление отсутствует в Ленинском районе Новосибирска по адресу Пермитина, 12. Девушка заявила, что в telegram-канале СГК ее заблокировали за многочисленные сообщения и жалобы, сибирячка сообщила, что планирует обратиться в Следственный комитет. Также она сообщила, что уже подала жалобы в ГЖИ и прокуратуру региона.
«Множество заявок было подано в УК “Служба заказчика”, но реакции ноль. Чего ждать дальше?», — удивляется горожанка.
Она сообщила «ФедералПресс», что 15 января сама пришла в УК, где ее заявление приняли в письменном виде и пообещали рассмотреть заявку в порядке очереди.
«Дозвониться до УК невозможно, так как они не берут трубку, поэтому все приходят лично, очередь ужасная!», — сетует горожанка.
«ФедералПресс» попытался связаться с УК «Служба заказчика», однако из-за перегрузки на сети и большого количества обращений, дозвониться редакции не удалось. В справочной управляющей компаниии автоответчик пояснил, что на теплосетях все еще идет устранение аварии и ремонтные работы: в связи с этим в некоторых домах будет отключено горячие и холодное водоснабжение в период с 10:00 до 15:00 15 января.
Другая жительница левого берега рассказала, что отопление периодически появляется, но тут же прекращается.
«Батареи едва теплеют, а потом вновь остывают. Сейчас, утром 15 января, батареи слегка теплые», — рассказала Елена П.
Жильцы массово пользуются обогревателями и теплыми одеялами.
«В доме по адресу Горский, 55 отопление подключено не у всех. Во многих квартирах холодные батареи», — рассказала Светлана.
В СГК Новосибирска жителям рассказали, что перезапуск отопления проводился 13 января.
«Из ряда домов в СГК начали поступать жалобы на то, что отдельные стояки все еще не работают, в результате не во всех комнатах есть тепло. В этих случаях требуются дополнительные перезапуски — до тех пор, пока проблема не будет решена. Мастера УК сейчас работают вместе со специалистами СГК. Задействована вся необходимая спецтехника», — поясняют в СГК.
Жителям рекомендуют сообщать о проблемах в свои управляющие компании и в Единую диспетчерскую службу города: 051 или по телефону колл-центра СГК: (383) 289−01−45.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, в Новосибирске сохраняются проблемы с отоплением в домах. Напомним, из-за коммунальной аварии на дистанционном обучении находятся более 20 школ, продолжается перезапуск отопления в домах. ЧП на теплосетях произошло ночью 11 января. Причины аварии выясняют сотрудники прокуратуры. Следственный комитет планирует возбудить уголовное дело и найти виновных. Ранее губернатор Новосибирской области высказался о ситуации.
Отметим, что в ближайшие дни в Новосибирске установится мороз ниже −20 градусов.