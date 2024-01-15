В Чаусах при пожаре в частном доме погибла пенсионерка

Инцидент произошел 14 января по ул. Красноармейской районного центра. В 20.19 спасателям поступила информация о пожаре. Когда они прибыли на место вызова, горел сам жилой дом, а также кровля второго дома, расположенного на этом же участке на расстоянии 5 м. Создалось плотное задымление, предположительно, внутри находился человек.



Первый жилой дом принадлежал пенсионерке 1936 года рождения, которая проживала одна, второй — ее дочери 1970 года рождения. Пожар заметил муж дочери и вызвал спасателей. Мужчина попытался самостоятельно потушить огонь, но из-за сильного задымления и температуры не смог попасть внутрь.